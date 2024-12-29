مصدر يكشف أسباب استبعاد 11 لاعباً من قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، السبب وراء استبعاد 11 لاعبًا من قائمة الفريق، استعداداً لمواجهة إنبي ببطولة الدوري المصري اليوم.

وشهدت قائمة النادي الأهلي لمواجهة إنبي غداً، غياب كلاً من: "خالد عبدالفتاح، محمد الشناوي، عمر كمال، محمود كهربا، يوسف أيمن، محمد عبدالله، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، علي معلول، محمد هاني وكريم فؤاد".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم استبعاد خالد عبد الفتاح من مباراة إنبي، بسبب الإيقاف ثلاث مباريات، بناء على قرار من لجنة الإنضباط بالإتحاد المصري لكرة القدم".

وأضاف: "استبعاد كلاً من، محمد عبدالله، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، علي معلول، محمد هاني وكريم فؤاد، جاء للإصابة وعدم الجاهزية الفنية".

واختتم المصدر تصريحاته: "استبعاد محمد الشناوي، كريم نيدفيد ويوسف أيمن جاء لأسباب فنية ، استبعاد عمر كمال عبد الواحد بسبب شعوره بآلام خفيفة في الركبة، نتيجة لحادث السيارة الذي تعرض له بعد ظهر الجمعة ولكنه سيكون جاهز لرحلة الجزائر".

ويستعد الأهلي لملاقاة نظيره إنبي غداً ببطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة بالمسابقة.

أقرأ أيضاً:

"في مباراة ليستر".. رقم تاريخي لبيب جوارديولا مع مانشستر سيتي