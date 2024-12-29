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مصدر يكشف حقيقة مفاوضات زيزو مع أندية أخرى

11:43 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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    أحمد زيزو
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    زيزو
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    احتفال زيزو بهدفه (1)
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    أحمد سيد زيزو مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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    زيزو مع طفل مباراة غزل المحلة1
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    أحمد سيد زيزو من تدريبات الزمالك اليوم
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    أحمد سيد زيزو من تدريبات الزمالك
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    زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    زيزو وشيكابالا وناصر منسي
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كتب - محمد عبد الهادي:

نفى مصدر مقرب من نجم نادي الزمالك أحمد السيد زيزو، ما تم تداوله في الساعات الماضية عن وضع مدة 48 ساعة لحسم أمره وإلا مناقشة العروض والرحيل عن الفريق.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "زيزو متكلمش مع حد ولا قال الكلام ده، وهو مش مركز في الميديا أو السوشيال".

وتابع: "لم يتم مناقشة أي عروض حتى هذه اللحظة سواء في مصر أو خارجها، ومن غير الطبيعي التفاوض وهو على ذمة نادي الزمالك".

وأردف المصدر :" مينفعش يتفتح خط المفاوضات وهو مرتبط بالفريق، وفيه وقت مسموح للكلام ده".

واختتم تصريحاته: "زيزو هيشوف نادي الزمالك موقفه ايه الأول، لو عايزينه أهلا وسهلا، لو مش عايزين ساعتها من حقه كلاعب يشوف مصلحته ويناقش العروض".

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة، عقد جلسة مع اللاعب من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لحسم ملف تجديد التعاقد والوصول إلى اتفاق نهائي قبل فتح الميركاتو الشتوي.

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