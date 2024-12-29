مصدر يكشف ٱخر تطورات موقف زيزو مع الزمالك

تلميحات صريحة من جماهير الزمالك على موقف زيزو من تجديد عقده (فيديو)

كتب - محمد عبد الهادي:

كشف مصدر مقرب من اللاعب أحمد السيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة رغبته في الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي جديد مع نادي الزمالك، وننتظر عقد جلسة في الأيام المقبلة لحسم الأمور، وقد تشهد الأيام القادمة مستجدات".

وأكمل تصريحاته: "زيزو لم يفتح المفاوضات مع أي فرد، وهو رغبته الأولى البقاء والاستمرار مع الزمالك".

وتابع: "نادي الزمالك أولى بـ زيزو، وهو منتظر يشوف قرار النادي وساعتها يحسم أمره من الرحيل أو مناقشة العروض لأنه كلاعب من حقه يدور على مستقبله".

واختتم تصريحاته: "زيزو لاعب محترف وهو الأن ينصب تركيزه مع الفريق، ولا ينصب تركيزه عن كل ما يُقال عنه، وإلا ما أصبح ما عليه الآن".

جدير بالذكر أن عقد اللاعب أحمد السيد زيزو ينتهي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق بشكل مجاني في يناير المقبل، والرحيل في صفقة انتقال حر.

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