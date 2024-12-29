بعد هدف ناصر منسي.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

كتب ـ محمد الميموني:

سجل مهاجم نادي الزمالك، ناصر منسي هدف، في مرمى الاتحاد السكندري اليوم الأحد 29 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وفاز الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 2 ـ 0 في منافسات الجولة السابعة على استاد القاهرة الدولي.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

1ـ ناصر منسي (الزمالك) - 5 أهداف

2 ـ محمود على حمودة (غزل المحلة) - 4 أهداف

3 ـ علي فوزي (إنبي) - 3 أهداف

4 ـ صديق أوجولا (بيراميدز) - 3 أهداف

5 ـ محمود عبد الحفيظ زلاكة (سيراميكا) - 3 أهداف