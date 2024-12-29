بعد هدف ناصر منسي.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز
كتب ـ محمد الميموني:
سجل مهاجم نادي الزمالك، ناصر منسي هدف، في مرمى الاتحاد السكندري اليوم الأحد 29 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.
وفاز الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 2 ـ 0 في منافسات الجولة السابعة على استاد القاهرة الدولي.
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز
1ـ ناصر منسي (الزمالك) - 5 أهداف
2 ـ محمود على حمودة (غزل المحلة) - 4 أهداف
3 ـ علي فوزي (إنبي) - 3 أهداف
4 ـ صديق أوجولا (بيراميدز) - 3 أهداف
5 ـ محمود عبد الحفيظ زلاكة (سيراميكا) - 3 أهداف
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