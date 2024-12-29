لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:45

برايتون

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

تلميحات صريحة من جماهير الزمالك على موقف زيزو من تجديد عقده (فيديو)

11:25 م الأحد 29 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (2)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (3)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (6)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (5)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك ضد الاتحاد السكندري (4)
  • عرض 9 صورة
    الاتحاد السكندري والزمالك (1)
  • عرض 9 صورة
    الاتحاد السكندري والزمالك (3)
  • عرض 9 صورة
    الاتحاد السكندري والزمالك (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نهى خورشيد:

تصوير: مصطفى جمال:

وجهت جماهير الزمالك تلميحات صريحة ومباشرة، بشأن موقف أحمد سيد زيزو نجم الفريق الكروي بالقلعة البيضاء من تجديد عقده.

وهتفت جماهير الأبيض التي تواجدت بمدرجات استاد القاهرة الدولي، لدعم الزمالك في مواجهته أمام الاتحاد السكندري: "اللي يجدد أهلا بيه، واللي هيمشي في داهية يا بيه".

والجديد بالذكر أن الفارس الأبيض نجح في الفوز على زعيم الثغر بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جماهير الزمالك أحمد سيد زيزو الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميا.. إسرائيل تعلن إصابة نتنياهو بمرض خطير
تعطيل الدراسة غدًا بمدارس الإسكندرية.. وإجازة استثنائية للموظفات