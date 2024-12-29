تلميحات صريحة من جماهير الزمالك على موقف زيزو من تجديد عقده (فيديو)

غريبة.. مصدر يرد على أرقام راتب زيزو مع الزمالك

مصدر يكشف ٱخر تطورات موقف زيزو مع الزمالك

مصدر يكشف أسباب استبعاد 11 لاعباً من قائمة الأهلي لمواجهة إنبي بالدوري

كتبت - نهى خورشيد:

تصوير: مصطفى جمال:

وجهت جماهير الزمالك تلميحات صريحة ومباشرة، بشأن موقف أحمد سيد زيزو نجم الفريق الكروي بالقلعة البيضاء من تجديد عقده.

وهتفت جماهير الأبيض التي تواجدت بمدرجات استاد القاهرة الدولي، لدعم الزمالك في مواجهته أمام الاتحاد السكندري: "اللي يجدد أهلا بيه، واللي هيمشي في داهية يا بيه".

والجديد بالذكر أن الفارس الأبيض نجح في الفوز على زعيم الثغر بهدفين نظيفين في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.