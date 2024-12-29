أول تعليق من كريستيان جروس بعد فوز الزمالك على الاتحاد السكندري

كتب - يوسف محمد:

علق السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فوز فريقه بثنائية نظيفة على حساب فريق الاتحاد السكندري، ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال جروس في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "الفوز في اللقاء كان مهم للغاية، بعد الطرد الذي تعرض له لاعب الاتحاد الأمور أصبحت أسهل والفريق قدم أداء جيد في هذه المباراة".

وأضاف: "سنعمل على مواصلة سلسلة الانتصارات، سعيد باللاعبين والفوز ولكن أؤكد أن هناك أمور نريد أن نطورها داخل الفريق خلال الفترة المقبلة، كل اللاعبين لهم دور في تحقيق هذا الفوز، سواء اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء أو لا".

وتابع: "أعمل على حل كل المشكلات التي تواجه الفريق، تحقيق الفوز بشكل مستمر، بالإضافة إلى عدم تلقي أي أهداف".

وعن عدم مشاركة اللاعبين المحترفين في اللقاء: "لا علاقة لها بلاعبين أجانب او مصريين، فأنا أرى الأفضل في التدريب لأدفع به في المباريات، الأفضل اليوم هو أن الزمالك فاز".

وأكمل: "سأرد في المستقبل على كل ما يخص اللاعبين وسيكون الأمر إيجابي بالنسبة للزمالك، وبعيدا عن قناعاتي في اللاعبين ولكن الأهم أن يثق اللاعبين في مثلما أثق انا فيهم".

واختتم جروس تصريحاته: "تحدثت مع سيف الدين الجزيري، وأي أخبار انتشرت ليست منه بشكل شخصي وهو تركيزه مع الزمالك من الناحية الفنية فقط ولدي ثقة في اللاعب وما قاله لي".

وكان الزمالك، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري.

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