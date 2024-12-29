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غريبة.. مصدر يرد على أرقام راتب زيزو مع الزمالك

10:55 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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    أحمد زيزو
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    زيزو
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    احتفال زيزو بهدفه (1)
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    أحمد سيد زيزو مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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    زيزو مع طفل مباراة غزل المحلة1
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    أحمد سيد زيزو من تدريبات الزمالك اليوم
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    أحمد سيد زيزو من تدريبات الزمالك
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    زيزو
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    أحمد سيد زيزو
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    زيزو وشيكابالا وناصر منسي
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كتب_ محمد عبدالهادي:

أوضح مصدر مقرب من لاعب الزمالك، أحمد مصطفى زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حقيقة ما تردد عن طلبه مبلغ ضخم لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "كل اللي بيتقال في السوشيال ميديا والإعلام كلام فاضي وكله هبد".

وتابع: "من شهر 8 اللي فات وإحنا بنسمع أرقام غريبة بتتقال، ساعة يقولوا زيزو عايز 100 مليون جنيه، وتاني يوم يقولوا 80، وساعه يقولوا 2 مليون دولار، وكل يوم بأرقام مختلفة".

وأردف المصدر: "الناس بتجتهد في الأرقام وكلها اجتهادات شخصية من غير معلومة".

واختتم: "ممكن الأيام الجاية يكون فيه جديد، وجلسة مع إدارة النادي وحسم الأمور".

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