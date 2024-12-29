غريبة.. مصدر يرد على أرقام راتب زيزو مع الزمالك

تلميحات صريحة من جماهير الزمالك على موقف زيزو من تجديد عقده (فيديو)

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كتب_ محمد عبدالهادي:

أوضح مصدر مقرب من لاعب الزمالك، أحمد مصطفى زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حقيقة ما تردد عن طلبه مبلغ ضخم لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "كل اللي بيتقال في السوشيال ميديا والإعلام كلام فاضي وكله هبد".

وتابع: "من شهر 8 اللي فات وإحنا بنسمع أرقام غريبة بتتقال، ساعة يقولوا زيزو عايز 100 مليون جنيه، وتاني يوم يقولوا 80، وساعه يقولوا 2 مليون دولار، وكل يوم بأرقام مختلفة".

وأردف المصدر: "الناس بتجتهد في الأرقام وكلها اجتهادات شخصية من غير معلومة".

واختتم: "ممكن الأيام الجاية يكون فيه جديد، وجلسة مع إدارة النادي وحسم الأمور".

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