أهداف الزمالك في مرمى الاتحاد السكندري بالدوري المصري (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

التقى الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري اليوم الأحد 29 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وجاء الهدف الأول لصالح الزمالك بقدم ناصر منسي في الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة، ثم جاء الهدف الثاني بقدم كريم الديب "هدف ذاتي" في الدقيقة 72.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 9 نقاط