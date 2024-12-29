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"بعد التعافي من الإصابة".. محمد هاني يعود للمشاركة في التدريبات (صور)

10:18 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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    محمد هاني يعود للمشاركة في بطولة الدوري
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كتب ـ محمد الميموني:

اختتم لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريباتهم الجماعية تحت قيادة المدير الفني للفريق مارسيل كولر، استعداداً لمواجهة إنبي في الدوري المصري غداً.

وشهد المران الجماعي للنادي الأهلي اليوم، عودة محمد هاني لاعب الفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره إنبي غداً الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

الأهلي محمد هاني الدوري المصري
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