موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري

كتبت - نهى خورشيد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستكمال مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يحل ضيفاً على المصري البورسعيدي في الجولة الرابعة من عمر البطولة.

وحقق الفارس الأبيض فوزاً على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك والمصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل؛ وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر الفارس الأبيض جدول ترتيب مجموعته بالكونفدرالية برصيد 7 نقاط، بينما يقع المصري فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.