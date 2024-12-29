"بدون الشناوي واستمرار استبعاد كهربا".. قائمة الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري

كتبت - نهى خورشيد:

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مواجهة إنبي، غد الإثنين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأهلي وإنبي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويعتمد كولر خلال مواجهة إنبي على 21 لاعباً وهم:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، أكرم توفيق، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، كريم وليد، عمر الساعي، أحمد نبيل "كوكا"، إمام عاشور، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، بيرسي تاو، مصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: وسام أبو علي، سمير محمد.

كما شهدت القائمة استمرار استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا، لأسباب فنية.