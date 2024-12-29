عودة نجم الأهلي للتدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة إنبي (صور)
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كتب ـ محمد الميموني:
واصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد 29 ديسمبر، بقيادة المدير الفني مارسيل كولر التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة إنبي.
وظهر نجم النادي الأهلي، على معلول، في تدريبات الفريق الأول بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال إفريقيا الماضي.
ويلتقي الأهلي بنظيره إنبي غداً الإثنين 30 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25
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