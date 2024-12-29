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"بعد قرارات المجلس الأعلى للإعلام".. رابطة الأندية تعدل مواعيد مباريات الدوري

08:22 م الأحد 29 ديسمبر 2024

رابطة الأندية تعدل مواعيد مباريات الدوري

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كتبت - نهى خورشيد

أعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء اليوم الأحد، تعديل مواعيد مباريات اليوم المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، وذلك تماشياً مع القرارات الجديدة للهيئة الوطنية للإعلام.

وجاء بيان الرابطة كالآتي...

تعلن رابطة الأندية المصرية عن تعديل مواعيد مباريات دوري nile، وذلك تماشيا مع قرارات الهيئة الوطنية للإعلام.

وسيبدأ العمل بالمواعيد الجديدة اعتبارًا من مباراة الأهلي وسموحة، المقرر إقامتها يوم 7 يناير 2025.

وجاءت التعديلات على النحو التالي:
إقامة المباريات المقررة في الساعة الخامسة مساءً في موعد جديد هو الرابعة عصرًا.
تأخير المباريات التي كانت تقام في الساعة الثامنة مساءً إلى السابعة مساءً.

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رابطة الأندية مواعيد المباريات الدوري المصري
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