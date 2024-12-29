وصول لاعبي الزمالك إلى ستاد القاهرة لمواجهة الاتحاد السكندري (صور)

كتب ـ محمد الميموني:

وصل لاعبو الزمالك إلى ستاد القاهرة منذ قليل، لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي، حيث تنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 9 نقاط فقط.

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