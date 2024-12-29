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حرس الحدود يفوز على طلائع الجيش بثلاثية في الدوري المصري

07:54 م الأحد 29 ديسمبر 2024

الزمالك ضد طلائع الجيش (3)

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كتب ـ محمد الميموني:

التقى حرس الحدود نظيره طلائع الجيش اليوم الأحد 29 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز حرس الحدود على طلائع الجيش بنتيجة 3 ـ 0 في منافسات الجولة السابعة.

وجاء الهدف الأول لصالح حرس الحدود بقدم حازم محمد في الدقيقة الـ 23 من عمر المباراة، ثم سُجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 57 بقدم كرديولا، وأضاف عبدالرحمن رضا الهدف الثالث في الدقيقة 82.

يذكر أن حرس الحدود يحتل المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط، بينما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

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حرس الحدود مباراة حرس الحدود وطلائع الجيش الدوري المصري طلائع الجيش حرس الحدود ضد طلائع الجيش
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