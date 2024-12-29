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مدرب البنك يطالب الجماهير الدعاء لزوجته لهذا السبب

07:30 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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    طارق مصطفى
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    طارق مصطفى
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    حازم إمام وطارق مصطفى في عزاء والدة الحضري
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    طارق مصطفى
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كتبت - نهى خورشيد

طالب طارق مصطفى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء لزوجته.

وكتب مصطفى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"أرجو الدعاء لزوجتى حبيبتى في العمليات الآن".

ويحل الفريق الكروي بنادي البنك الأهلي ضيفاً على نظيره غزل المحلة يوم الأربعاء الموافق 1 يناير المقبل؛ ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل البنك المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط؛ متساوياً مع سموحة وإنبي.

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طارق مصطفى البنك الأهلي
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