الزمالك يتصدر الدوري المصري مؤقتا بثنائية أمام الاتحاد السكندري

"بعد التعافي من الإصابة".. محمد هاني يعود للمشاركة في بطولة الدوري

متابعة - محمد القرش:

يلاقي نادي الزمالك نظيره الاتحاد السكندري اليوم الأحد،ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة الاتحاد بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي “الونش”، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي، حسام أشرف، أحمد مصطفى “زيزو”.

أبرز أحداث المباراة

بداية المباراة

عرضية من مصطفى شلبي من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء والدفاع تصدى لها في الدقيقة 5

عرضية من أحمد سيد زيزون الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء والدفاع تصدى لها في الدقيقة 9

ضربة ركنية مرت دون خطورة على مرمى الزمالك في الدقيقة 10

تسديدة من كريم الديب لكن محمد عواد تصدى لها ببراعة في الدقيقة 15

تبديل اضطراري.. دخول عبد الغني محمد بدلا من المصاب فادي فريد في الدقيقة 25

إنذار لمورو ساليفو وحسام أشرف في الدقيقة 35

حكم المباراة احتسب دقيقتين وقت محتسب بدل من الضائع

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

تمريرة من زيزو إلى عبد الله السعيد لذي قابلها بتسديدة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 51

بطاقة صفراء ثانية تُسقر عن طرد للاعب الاتحاد السكندري عبد الغني محمد في الدقيقة 56

بطاقة الصفراء لصالح مصطفى شلبي في الدقيقة 60

دخول ناصر منسي بدلا من حسام أشرف في الدقيقة 63

ناصر منسي يسجل هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 66

نبيل عماد دونجا يسجل هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 72

انتهاء المباراة بفوز الزمالك على الاتحاد السكندري 2-0