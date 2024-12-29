"شيكابالا على مقاعد البدلاء" تشكيل الزمالك أمام الاتحاد السكندري

كتبت - نهى خورشيد

كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراته أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الفارس الأبيض بالاتحاد السكندرى في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي.

واعتمد جروس على تشكيل قوي يسعى من خلاله لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، والذي جاء على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي “الونش”، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي، حسام أشرف، أحمد مصطفى “زيزو”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي، أحمد محمود، أحمد عبد الرحيم “إيشو”، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، كونراد ميشالاك، عمر فرج، سيف الجزيري، وناصر منسي.