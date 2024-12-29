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الزمالك يظهر بقميص جديد في مباراة الاتحاد السكندري بالدوري المصري

06:53 م الأحد 29 ديسمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    قميص نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    قميص نادي الزمالك
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كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري اليوم الأحد 29 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام نظيره الاتحاد السكندري اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صور لقميص نادي الزمالك، من داخل غرفة الملابس وكتب "نظهر بقميصنا الجديد".

قميص نادي الزمالك الزمالك تي شيرت الزمالك الجديد
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