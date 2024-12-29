"يعليني لما يتحط اسمي معاه".. نجم الأهلى الأسبق يعلق على مقارنته بشيكابالا

كتبت - نهى خورشيد

علق محمد حمدي زكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة والأهلي الأسبق، على مقارنته بمحمود عبدالرزاق شيكابالا نجم نادي الزمالك.

وكتب زكي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"والله هعملها تابلوه وعلى أكبر حيطه عندي في البيت وهعلقها دا شرف ليا هي الصورة دي هتيجي كام مرة".

وأضاف: "ياجماعه أنا مبسوط اوي بصراحه اني وصلت لحاجة حلوة واوصل لواحد من أساطير الكرة في مصر، هي مش مقارنة خالص بيني وبينه هو اي هري وخلاص دا الأباتشي واحد بس، ودا مش بيقلل مني ابدا دا حاجه تعلي مني أوي إن اسمي يتحط معاه في جملة مفيدة، لكن متنسوش أنا مين".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الأربعاء المقبل، وذلك ضمن الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



