كتب ـ محمد الميموني:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي اليوم الأحد 29 ديسمبر، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي خطابًا رسميا موجها للاتحاد المصري لكرة القدم.

واعترض النادي الأهلي في بيانه على قرارات لجنة الانضباط التي أقرت حرمان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلى من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر.

وجاء بيان النادي الأهلي كالتالي: "أرسل النادي خطابًا اليوم لاتحاد الكرة يتحفظ فيه شكلًا وموضوعًا على كافة القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط".

وأضاف: "والتي جاءت متأخرة بعد خمسة أشهر من المباراة التي شهدت هذه الأحداث، بل وجاءت كلها مواءمات ومخالفة للواقع".

وأشار النادي في خطابه إلى أنه يعلم عدم مسئولية مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي عن هذه القرارات خاصة أنه تولى المسئولية منذ أسابيع قليلة، لكن انتهاج هذه السياسة عند اتخاذ مثل هذه القرارات الانضباطية سوف يعود بالمنظومة الكروية للخلف.

وطلب النادي الاستئناف، ومخاطبة لجنة الانضباط بشكل عاجل للحصول على الحيثيات الكاملة لهذه القرارات والبنود اللائحية التي تم الاستناد إليها، لاتخاذ ما يلزم قانونًا للحفاظ على حقوق النادي و مسؤوليه ولاعبيه.

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