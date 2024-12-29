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مصدر يكشف لمصراوي هوية حكم مباراة الأهلي وإنبي

04:52 م الأحد 29 ديسمبر 2024

الأهلي وإنبي

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كتب ـ أحمد عبدالباسط:

كشف مصدر باتحاد الكرة عن هوية الحكم الذي سيُدير مباراة الأهلي وإنبي في الدوري.

ويحل الأهلي ضيفًا عند الخامسة من مساء يوم غد الإثنين ضيفًا على نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي أن محمد معروف سيكون هو حكم الساحة للمباراة.

وتُعد هذه المباراة هي الثانية التي سيُديرها محمد معروف للأهلي خلال الموسم الجاري 2024/25 بعدما تولى قيادة مباراة الاتحاد أمامه.

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة ـ ويتبقى له مباراة مؤجلة ـ بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر.

ويحتل إنبي قبل المباراة المركز 14 بجدول الترتيب برصيد 5 نقاط.

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