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بموافقة جوارديولا.. عمر مرموش ضمن اهتمامات مانشستر سيتي

04:13 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش لاعب آينتراخت
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش يحتفل بهدفه (2)
  • عرض 9 صورة
    عمر مرموش
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كتب- محمد عبدالهادي:

في خطوة تعكس تطور نجومية اللاعب المصري عمر مرموش، أفادت تقارير خلال الساعات الماضية بدخول اسم اللاعب ضمن دائرة اهتمامات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن جوارديولا منح إدارة السيتي الضوء الأخضر للتعاقد مع النجم المصري عمر مرموش لتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن نادي فرانكفورت الألماني حدد مبلغ يتراوح من 50 إلى 60 مليون يورو للتفريط في خدمات نجمه، ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة تحركات جادة من قبل مسؤولي سيتي، بحسب التقرير ذاته.

أداء مرموش يجذب الأنظار

مرموش، الذي يلعب حاليًا في صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، قدم مستويات لافتة هذا الموسم سواء مع فريقه أو المنتخب.

ويتميز مرموش بقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، حيث يمتاز بالسرعة، المهارة الفردية، والرؤية الجيدة للملعب، مما يجعله خيارًا مميزًا لأي فريق يبحث عن لاعب متعدد الإمكانيات.

مانشستر سيتي، بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، معروف بتوجهه نحو استقطاب اللاعبين الشباب الذين يمكنهم تقديم الإضافة على المدى الطويل.

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مرموش مانشستر سيتي صفقات مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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