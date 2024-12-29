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محامي الجزيري لمصراوي: لا جديد بعد إنذار اللاعب للزمالك

03:28 م الأحد 29 ديسمبر 2024
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    سيف الدين الجزيري مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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    سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك
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    سيف الدين الجزيري
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    التونسي سيف الدين الجزيري
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    سيف الدين الجزيري
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كتب- محمد عبدالهادي:

قال التونسي أنيس بن ميم، محامي اللاعب سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه حتى الآن لا يوجد أي مستجدات في أزمة اللاعب مع النادي.

وأضاف بن ميم في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد:" وجهنا إنذارًا لإدارة النادي بشأن المستحقات المتأخرة".

وأتم محامي اللاعب التونسي:"لم يحدث أي جديد أو تواصل من إدارة النادي عقب الإنذار".

يذكر أن سيف الدين الجزيري، قد تقدم بإنذار لإدارة النادي بشأن مستحقاته المتأخرة التي وصلت لرواتب 7 شهور.

وهدد اللاعب بفسخ تعاقده في حال عدم الحصول على راتب 3 أشهر خلال 15 يومًا.

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سيف الدين الجزيري الزمالك محامي سيف الجزيري أنيس بن ميم
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