"اكتشفه فرد أمن" .. 20 صورة توثق رحلة صعود إبرهيم عادل إلى القمة

كتب- محمد عبدالهادي:

إبراهيم عادل، أحد أبرز نجوم كرة القدم المصرية حاليًا، يمثل قصة إلهام للعديد من الشباب في مصر وخارجها.

وُلد إبراهيم عادل في مدينة بورسعيد ونشأ في أسرة بسيطة حيث كانت الظروف المعيشية متواضعة إلا أن شغفه بكرة القدم كان أكبر من كل التحديات.

بدايات مثيرة لمسيرة إبراهيم عادل الكروية

بدأ إبراهيم عادل مسيرته الكروية في الشوارع والأحياء الشعبية في بورسعيد، وكان يمارس كرة القدم مع أصدقائه في أوقات الفراغ، وأظهر مهارات استثنائية منذ صغره.

قصة إبراهيم عادل ملهمة، حيث كان أول من أكتشفه هو عامل فرد أمن في نادي المريخ، عندما رآه يلعب في أحد الشوارع وتظهر عليه الموهبة، وقام حينها بإبلاغ مدرب الفريق بأن هناك لاعب صغير ذو مهارة كبيرة ولكنه ضعيف جسمانيًا.

حينها قام سيد أبو الحمد مدرب المريخ بطلب جلب اللاعب ومشاهدته، وبالفعل جلبه فرد الأمن، وأدهش الجميع خلال الاختبارات، مما جعله يوقع عقود انضمامه للنادي.

بداية رحلة تألق إبراهيم عادل

انضم إبراهيم عادل لصفوف نادي المريخ في عامه الـ12؛ إذ تم تصعيده للفريق الأول في سن الـ15، لتبدأ رحلته في الظهور والتألق.

وبعدما لفت الأنظار بموهبته في سن مبكر انضم إبراهيم عادل إلى أكاديمية الناشئين في بيراميدز، حيث واجه تحديات كبيرة لإثبات نفسه وسط لاعبين أكثر خبرة وتجهيزًا، ونجح في كسب ثقة المدربين.

وكانت انطلاقته الحقيقية عندما تم تصعيده إلى الفريق الأول لبيراميدز، حيث بدأ يظهر إمكانياته في المباريات الرسمية، وسرعان ما لفت الأنظار إليه بسبب سرعته، وتحكمه المذهل بالكرة، وقدرته على تسجيل وصناعة الأهداف.

من المحلية إلى الدولية

مع تألقه في الدوري المصري وبطولات إفريقيا، أصبح إبراهيم عادل أحد العناصر الأساسية في المنتخب الوطني، أداؤه مع منتخب مصر لفت انتباه الأندية الأوروبية، حيث بدأت الأخبار تتحدث عن اهتمام بعض الفرق من الدوريات الكبرى بضمّه.

وحصل إبراهيم عادل على لقب أفضل لاعب في بطولة أفريقيا للشباب، بعدما قاد الفراعنة الصغار للمباراة النهائية، قبل أن يحسمها منتخب المغرب صاحب الأرض.

كما شارك إبراهيم عادل مع منتخب مصر الأول في تصفيات أمم أفريقيا الجارية، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة أخر، ليثبت أقدامه مع المدير الفني للمنتخب حسام حسن.

إبراهيم عادل وصراع الأندية الأوروبية

ودخل إبراهيم عادل دائرة اهتمامات أكثر من نادِ أوروبي في الميركاتو الأخير، وكان أبرز الأندية المهتمة بضمه رينجرز الأسكتلندي، وإيبسويتش وليستر سيتي وولفرهامبتون من الدوري الإنجليزي، وجيرونا وخيتافي من إسبانيا.

وكان إبراهيم عادل قاب قوسين أو أدني من الانضمام لصفوف خيتافي في الميركاتو الصيفي الأخير، قبل أن يرفض نادي بيراميدز العرض المالي المقدم من الفريق الإسباني وتتعطل رحلته الإحترافية.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

https://www.masrawy.com/sports/matches

"يضم بصفوفه عبدالمنعم".. نيس يُفكر في التعاقد مع مدافع جديد

https://www.masrawy.com/sports/sports-arab-international/details/2024/12/29/2699669/