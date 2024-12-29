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أرقام جروس ضد الاتحاد السكندري.. 4 مواجهات سابقة

02:24 م الأحد 29 ديسمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    جروس مدرب الزمالك
  • عرض 12 صورة
    السويسري جروس
  • عرض 12 صورة
    السويسري كريستيان جروس
  • عرض 12 صورة
    المدرب السويسري كريستيان جروس
  • عرض 12 صورة
    كريستيان جروس
  • عرض 12 صورة
    السويسري كريستيان جروس
  • عرض 12 صورة
    السويسري كريستيان جروس
  • عرض 12 صورة
    كريستيان جروس
  • عرض 12 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 12 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 12 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
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كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك لخوض مواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الأحد، أمام نظيره الاتحاد السكندري في الجولة السابعة من الدوري المصري.

وسبق وأن قاد جروس الزمالك في 4 مباريات أمام الاتحاد السكندري في ولايته الأولي، بواقع مباراتين في الدوري، ومثلهما في البطولة العربية للأندية.

وكانت أولي مواجهات جروس مع الاتحاد السكندري بمنافسات الدوري المصري بالجولة الثانية في 4 أغسطس 2018 وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة كبيرة (5-1).

المواجهة الثانية بين الزمالك والاتحاد السكندري بقيادة جروس، كانت في 5 يناير 2019 بالجولة الـ19 من الدوري المصري، وفاز الأبيض بنتيجة 3-1.

المواجهة الثالثة كانت في دور الـ16 من البطولة العربية وفاز الزمالك في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0.

وكانت المواجهة الرابعة في مباراة الإياب وخسرها الفارس الأبيض بنتيجة 1-0، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح ويحسمها زعيم الثغر لصالحه بنتيجة 3-4.

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