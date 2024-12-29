"شقيقاه معنا".. المشرف على الكرة بكهرباء طلخا يوضح سبب رسالة شكرهم لإمام عاشور

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف المشرف العام على الكرة بنادي كهرباء طلخا، ناصر بسيوني، عن سبب نشرهم رسالة شكر لنجم النادي الأهلي إمام عاشور.

وقال ناصر بسيوني، خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس مساء أمس السبت:"نشكر إمام عاشور لدعمه المستمر للنادي فقد وفر لنا أشياء كثيرًا وهذا أمر ليس بالجديد عليه".

وتابع:"لقد وفرّ لنا كرات وملابس رياضية ولا يتأخر في أي شيء نطلبه وكثير من قدامى اللاعبين بالنادي يدعمونه ولكن بالأخص إمام عاشور".

وأشار المشرف على الكرة بنادي كهرباء طلخا، إلى أن حازم شقيق إمام عاشور أصبح مدير الكرة بالنادي كما يتواجد شقيقه محمد كلاعب بفريق الكرة.

وأتم بسيوني تصريحاته بالتنويه إلى أن ناديهم منجم ذهب في قطاع الناشئين فقد سبق وأخرج بخلاف إمام عاشور الثنائي طارق حامد وأحمد شعبان.

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