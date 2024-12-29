إنبي يوضح حقيقة طلب الأهلي ضم لاعبه المُعار للزمالك

جمال علام: لا أُنكِر أنني زملكاوي.. ولا أعلم سبب تأخر إعلان عقوبات

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي حقيقة طلب الأهلي ضم لاعبه المعار لصفوف الزمالك محمد حمدي.

وقال الشريعي، خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس1:"لم يجدث أن تحدث معنا الأهلي لضم اللاعب".

وتابع رئيس نادي إنبي:"وكذلك لم يتحدث معنا مسؤولو الزمالك في أي شيء بخصوص مد إعارة اللاعب أو شراء عقده بصورة نهائية".

وأتم الشريعي تصريحاته بالتنويه إلى أن علاقته بمحمد حمدي قوية؛ إذ يشعر بدعم إنبي له.

وكان الزمالك قد تعاقد مع اللاعب صاحب الـ21 عاماً على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من إنبي.

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