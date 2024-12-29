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تطور في ملف اهتمام ليفربول بضم مرموش

11:53 ص الأحد 29 ديسمبر 2024
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  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش لاعب فريق فرانكفورت
  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش لاعب فرانكفورت
  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش لاعب آينتراخت
  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تطور في ملف اهتمام مسؤولي نادي ليفربول بالتعاقد مع النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني عمر مرموش.

وذكرت صحيفة ذات أثلتيك مساء أمس السبت، أن مسؤولي نادي ليفربول لن يُسارعو في ضم أي مهاجم خلال الانتقالات الشتوية المقبلة حتى وإن كان عمر مرموش أحد هؤلاء اللاعبين.

وارتبط اسم مرموش بالانتقال لصفوف ليفربول ليكون بديلاً للنجم المصري بصفوف الريدز محمد صلاح.

مرموش صاحب الـ 25 عاماً كان قد شارك مع آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 24 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 12 آخرين خلال 1894 دقيقة لعب.

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عمر مرموش ليفربول صفقات ليفربول آينتراخت فرانكفورت
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