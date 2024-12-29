محمد صلاح ينتظر تحطيم رقم تاريخي أمام وست هام

كتب- محمد عبدالهادي:

بالتزامن مع مواجهة قوية تجمع ليفربول بوست هام مساء اليوم الأحد تتجه الأنظار إلى النجم المصري محمد صلاح، الذي يواصل كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي.

صلاح، الذي أصبح أيقونة في صفوف "الريدز"، على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة أرقامه القياسية، خلال مواجهة ليفربول ووست هام الليلة.

محمد صلاح على أعتاب تحقيق إنجاز تاريخي جديد مع ليفربول، حيث يحتاج إلى تسجيل هدف واحد فقط ليصل إلى 20 هدفًا في جميع المسابقات للموسم الثامن على التوالي.

هذا الرقم المميز يجعله على مقربة من تحقيق إنجاز فريد، حيث لم يسبق لأي لاعب في تاريخ النادي أن وصل إلى هذا العدد من الأهداف في مواسم متتالية أكثر سوي إيان راش.

يذكر أن الأسطورة إيان راش هو الوحيد الذي يتفوق في المجموع العام، بعدما تمكن من تسجيل 20 هدفًا أو أكثر في تسعة مواسم مع الفريق.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ووست هام في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي.

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