نادي السويحلي الليبي يكشف كواليس مفاوضاته لضم كهربا

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الرياضي لنادي السويحلي الليبي، وليد الترهوني، إنهم تفاوضوا مع وكيل لاعب الأهلي محمود عبدالمنعم "كهربا" لمعرفة موقف موكله من الانضمام لصفوفهم.

وأشار الترهوني، في تصريحات لقناة أم بي سي مصر مساء أمس السبت، إلى أن كهربا يُرحب بالانضمام لصفوفهم ولكنهم لم يتواصلوا بعد مع إدارة النادي الأهلي.

وأوضح المدير الرياضي لنادي السويحلي الليبي أنهم سيتواصلون مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة لحسم صفقة ضم كهربا.

وأتم الترهوني تصريحاته بالتنويه إلى أنهم سبق وتفاوضوا لضم لاعب الأهلي عمرو السولية ولكن لم تتم الصفقة في النهاية، مضيفًا:"نركز حاليًا على حسم صفقتي مهام وجناح ولم نفاوض السولية حاليًا".

وشارك اللاعب صاحب الـ 30 عاماً مع الأهلي خلال الموسم الجاري بـ 8 مباريات؛ إذ سجل هدفين وصنع آخر خلال 351 دقيقة لعب.

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