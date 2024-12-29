"مفاضلة بين ثلاثي أحدهم أجنبي".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد

كتب ـ مراسل مصراوي

استقر المدير الفني السويسري لفريق الزمالك، كريستيان جروس، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الاتحاد السكندري.

ويستضيف فريق الزمالك عند الثامنة من مساء اليوم الأحد نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري.

ولم يستقر جروس على اللاعب الثالث في خط الهجوم بجانب زيزو وناصر منسي؛ إذ يُفاضل بين الثلاثي مصطفى شلبي، حسام أشرف وميشالاك.

ومن المتوقع أن يبدأ جروس مباراة الاتحاد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي أو ميشالاك أو حسام أشرف.

ويتصدر فريق الزمالك جدول ترتيب الدوري قبل المباراة برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف وبيراميدز الثالث وسيراميكا كليوباترا الرابع والمصري الخامس.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السابع برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن زد صاحب المركز السادس.

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