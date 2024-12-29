جمال علام: لا أُنكِر أنني زملكاوي.. ولا أعلم سبب تأخر إعلان عقوبات الموسم الماضي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال رئيس اتحاد الكرة السابق، جمال علام، إنه لا ينكر إنه زملكاوي ولكنه في الوقت ذاته أكد على أن انتمائه لم يؤثر عليه خلال عمله.

وردّ علام خلال حلوله ضيفًا بقناة إم بي سي مصر مساء أمس السبت على انتمائه الكروي بقوله:"لن أنكر أنني زملكاوي، لكنني أحب كل لاعب مصري، وعندما أحتضن أي لاعب أشعر أنه أحد أبنائي".

وشدد رئيس اتحاد الكرة السابق على أن إنتمائه لم يؤثر على قرارته حينما كان بمنصبه:"ربما أكون نسيت أني زملكاوي".

وأشار علام إنه لا يعلم سبب تأخير إعلان عقوبات الموسم الماضي، معللاً:"العقوبات التي صدرت تخص لجنة المسابقات في الأساس، وكان من المفترض أن يتم إعلانها عقب المباريات وينتهي الأمر، لأنها لا تحتاج لجنة انضباط طالما الأمر يحدث في الملعب فهو يخص لجنة المسابقات، ولكن لجنة الانضباط مختصة في أمور أكبر من ذلك".

ونوه رئيس اتحاد الكرة أنه لا يتدخل في العقوبات؛ لأن كل اللجان وخاصة القضائية منها مُستقلة؛ إذ يتم انتخابها عن طريق الجمعية العمومية.

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