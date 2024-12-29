موعد مباراة وست هام مع ليفربول والقناة الناقلة

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يستعد النجم المصري محمد صلاح لظهور جديد بالدوري الإنجليزي حين يلتقي بفريق وست هام.

ويحل فريق ليفربول عند 07:15 مساء اليوم الأحد ضيفًا على نظيره وست هام ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر فضائية بي إن سبورت 1HD.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق وست هام المركز 13 برصيد 23 نقطة.

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