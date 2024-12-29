ملف رياضة مصراوي.. تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الاتحاد.. اجتماع مجلس إدارة الأهلي.. تصريحات نجم ليفربول عن صلاح

كتب - يوسف محمد:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها الكشف عن تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الاتحاد السكندري، قرار الأهلي بعد عقوبات لجنة الانضباط وتصريحات نجم ليفربول السابق عن صلاح.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس السبت.

"كثافة هجومية ومعالجة الأخطاء".. كيف يفكر السويسري كريستيان جروس لمباراة الاتحاد؟

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري "دوري نايل. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مُستحق 150 ألف دولار.. إنبي يكشف لمصراوي حقيقة قطع الزمالك إعارة زياد كمال

كشف رئيس نادي إنبي، أيمن الشريعي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن قطع نادي الزمالك لإعارة زياد كمال لاعب خط الوسط. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

ء"ثلاثي في الوسط".. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره الاتحاد السكندري اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل". (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"اجتماع مجلس إدارة".. مصدر يكشف لمصراوي أول قرار من الأهلي بعد عقوبات لجنة الانضباط

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماع غدًا الخميس، لحسم العديد من الملفات المتعلقة بالنادي وفريق كرة القدم بشكل خاص. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

قبل بداية الجولة السابعة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

تبدأ أول مباراة من منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25 غدا الأحد 29 ديسمبر، بين حرس الحدود وطلائع الجيش. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مرشح لـ 4 جوائز.. جيمي كاراجر يتحدث عن حظوظ محمد صلاح في الفوز بالكرة الذهبية 2025

توقع جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق، تتويج المصري محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بأربعة ألقاب فردية في 2025، بعد تألقه بشكل لافت خلال الموسم الحالي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"غرامة كبيرة للزمالك".. عقوبات الجولة الـ 6 ببطولة الدوري المصري الممتاز

أعلنت رابطة الأندية المصري المحترفة، عقوبات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

لاعب الأهلي لمصراوي: لدي عرض من السويحلي الليبي.. وانتظر قرار فسخ تعاقدي مع الفريق

كشف عبدالله عبد السلام لاعب فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، تلقيه عرض من نادي السويحلي الليبي، للانضمام إليه خلال الفترة المقبلة. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"غياب المسعف و5 طرد و 8 إنذارات".. كواليس أزمة مباراة المعادي واليخت والاتحاد في دوري السيدات

أثارت مباراة المعادي واليخت والاتحاد السكندري في الدوري المصري للسيدات، مساء أمس، جدلاً واسعاً، بسبب إلغاء 3 أهداف لصالح الأخير. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)