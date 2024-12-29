مُستحق 150 ألف دولار.. إنبي يكشف لمصراوي حقيقة قطع الزمالك إعارة زياد كمال
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كتب - محمد القرش:
كشف رئيس نادي إنبي، أيمن الشريعي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن قطع نادي الزمالك لإعارة زياد كمال لاعب خط الوسط.
وقال الشريعي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "لا صحة لما يتم تداولة بشأن قطع إعارة زياد كمال من الزمالك".
وأضاف: "لا يستطيع نادي الزمالك قطع إعارة زياد إلا في حال موافقة الطرفين، وهو ما ينص عليه العقد".
واختتم رئيس إنبي: "نادي الزمالك عليه مستحقات لإنبي تُقدر بـ 150 ألف دولار، خاصة ببنود متغيرة في العقد مثل الفوز بالكونفدرالية الأفريقية".
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