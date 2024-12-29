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مُستحق 150 ألف دولار.. إنبي يكشف لمصراوي حقيقة قطع الزمالك إعارة زياد كمال

02:08 ص الأحد 29 ديسمبر 2024
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    زياد كمال لاعب وسط الزمالك
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    زياد كمال
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    زياد كمال وزوجته في حفل زفافهما (3)
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    زياد كمال وزوجته في حفل زفافهما (1)
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    زياد كمال
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    زياد كمال
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    زياد كمال لاعب إنبي السابق والزمالك الحالي
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    زياد كمال لاعب إنبي السابق والزمالك الحالي
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    زياد كمال لاعب فريق إنبي
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كتب - محمد القرش:

كشف رئيس نادي إنبي، أيمن الشريعي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن قطع نادي الزمالك لإعارة زياد كمال لاعب خط الوسط.

وقال الشريعي في تصريحات خاصة "لمصراوي": "لا صحة لما يتم تداولة بشأن قطع إعارة زياد كمال من الزمالك".

وأضاف: "لا يستطيع نادي الزمالك قطع إعارة زياد إلا في حال موافقة الطرفين، وهو ما ينص عليه العقد".

واختتم رئيس إنبي: "نادي الزمالك عليه مستحقات لإنبي تُقدر بـ 150 ألف دولار، خاصة ببنود متغيرة في العقد مثل الفوز بالكونفدرالية الأفريقية".

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