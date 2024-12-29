"ثلاثي في الوسط".. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره الاتحاد السكندري اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة بين الفريقين اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة السابعة بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمود الونش، عمر جابر.

خط الوسط: عبدالله السعيد، محمد شحاتة، نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: أحمد زيزو، ناصر منسي، أحد اللاعبين الثلاث "ميشالاك، حسام أشرف ومصطفى شلبي".

وكشف مصدر أن هناك حيرة من قبل المدير الفني للزمالك كريستيان جروس، حول الاسم الثالث في خط الهجوم، الذين يكون بين كلا من "ميشالاك، حسام أشرف ومصطفى شلبي".

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، هو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 11 نقطة جمعهم من 6 مباريات، فيما يأتي فريق الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات.

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