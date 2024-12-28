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مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي موقف لاعب الفريق من المشاركة أمام الاتحاد السكندري

11:55 م السبت 28 ديسمبر 2024

نادي الزمالك

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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف زياد كمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من المشاركة مع الفريق، في مباراة الاتحاد السكندري غداً، في بطولة الدوري المصري غداً.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره الاتحاد السكندري غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الزمالك سيفتقد جهود زياد كمال في مباراة الاتحاد السكندري غداً بالدوري المصري، بسبب الإصابة".

وأضاف: "اللاعب يعاني من آلام في الظهر ، مما أدى إلى استبعاده من مباراة الفريق أمام الاتحاد غداً".

وشارك زياد كمال مع الزمالك في 8 مباريات رفقة الفريق خلال الموسم الحالي بمختلف البطولات، 3 مباريات فقط في بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

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نادي الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري
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