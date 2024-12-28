"اجتماع مجلس إدارة".. مصدر يكشف لمصراوي أول قرار من الأهلي بعد عقوبات لجنة الانضباط

كتب - يوسف محمد:

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماع غدًا الخميس، لحسم العديد من الملفات المتعلقة بالنادي وفريق كرة القدم بشكل خاص.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمود الخطيب أحال الإخطار الذي تلقاه من لجنة الانضباط، بشأن العقوبات التي تم توقيعها على الفريق، بسبب مباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي، إلى الإدارة القانونية بالنادي".

وأضاف: "اللجنة القانونية بالنادي، سوف تتقدم بتقرير مفضل غدًا، لكي يتم دراسته قبل تحديد موقف النادي من التقدم بتظلم من عدمه".

وتابع: "الأقرب هو تقديم تظلم ضد القرار، الذي صدر ضد محمد سراج عضو مجلس إدارة النادي، وخالد عبدالفتاح لاعب الفريق".

وأكمل: "سيكون هناك احتجاج من إدارة الأهلي أيضاً، على عقوبة مروان حمدي لاعب بيراميدز، خاصة وأن إدارة النادي، ترى أن العقوبة الصادرة بحقه قليلة للغاية".

واختتم المصدر تصريحاته: "النادي يدرس أيضاً التظلم من جديد ضد رفض الشكوى، التي تقدموا بها في وقت سابق ضد الإداري أحمد زاهر، خاصة بعد تقديم النادي بفيديوهات تدين تصرفاته".

والجدير بالذكر أن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي، كان من المقرر عقده اليوم السبت، إلا أنه تم تأجيله لعدم اكتمال شفائه من نزلة برد.

وكانت لجنة الانضباط أعلنت صباح اليوم السبت، العقوبات الخاصة بمباراة الأهلي وبيراميدز في الموسم الماضي، والتي جاءت كالتالي:

2- حرمان محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلى من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، مع تحذيره لما بدر منه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

2- إيقاف اللاعب خالد محمد عبد الفتاح ثلاث مباريات، لما بدر منه عقب طرده في مباراة الأهلي وبيراميدز.

3- حفظ الشكوى المقدمة ضد كل من السادة/ خالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلى، والسيد/ محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة، والدكتور/ سعد شلبى المدير التنفيذي، والسيد/ أمير توفيق مدير التعاقدات (وقت اتخاذ القرار)، فيما يتعلق بالتحريض على السباب الجماعي.

4- حفظ الشكوى المقدمة ضد لاعب النادي الأهلي إمام عاشور فيما نسب إليه.

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