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قبل بداية الجولة السابعة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

10:55 م السبت 28 ديسمبر 2024

ترتيب الدوري المصري

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كتب ـ محمد الميموني:

تبدأ أول مباراة من منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25 غدا الأحد 29 ديسمبر، بين حرس الحدود وطلائع الجيش.

وشهد جدول الترتيب تساوي أصحاب المراكز الـ5 الأول في النقاط (الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا والمصري).

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

1 ـ الزمالك - 11 نقطة

2 ـ الأهلي - 11 نقطة

3 ـ بيراميدز - 11 نقطة

4 ـ سيراميكا كليوباترا - 11 نقطة

5 ـ المصري - 11 نقطة

6 ـ زد - 9 نقاط

7 ـ الاتحاد السكندري - 9 نقاط

8 ـ بتروجيت - 8 نقاط

9 ـ طلائع الجيش - 8 نقاط

10 ـ غزل المحلة - 8 نقاط

11 ـ فاركو - 7 نقاط

12 ـ الإسماعيلي - 6 نقاط

13 ـ الجونة - 6 نقاط

14 ـ إنبي - 5 نقاط

15 ـ سموحة - 5 نقاط

16 ـ البنك الأهلي - 5 نقاط

17 ـ فيوتشر - 4 نقاط

18 ـ حرس الحدود - 3 نقاط

ترتيب الدوري المصري الزمالك الأهلي الدوري المصري
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