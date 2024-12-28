قبل بداية الجولة السابعة.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
كتب ـ محمد الميموني:
تبدأ أول مباراة من منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2024/25 غدا الأحد 29 ديسمبر، بين حرس الحدود وطلائع الجيش.
وشهد جدول الترتيب تساوي أصحاب المراكز الـ5 الأول في النقاط (الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا والمصري).
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
1 ـ الزمالك - 11 نقطة
2 ـ الأهلي - 11 نقطة
3 ـ بيراميدز - 11 نقطة
4 ـ سيراميكا كليوباترا - 11 نقطة
5 ـ المصري - 11 نقطة
6 ـ زد - 9 نقاط
7 ـ الاتحاد السكندري - 9 نقاط
8 ـ بتروجيت - 8 نقاط
9 ـ طلائع الجيش - 8 نقاط
10 ـ غزل المحلة - 8 نقاط
11 ـ فاركو - 7 نقاط
12 ـ الإسماعيلي - 6 نقاط
13 ـ الجونة - 6 نقاط
14 ـ إنبي - 5 نقاط
15 ـ سموحة - 5 نقاط
16 ـ البنك الأهلي - 5 نقاط
17 ـ فيوتشر - 4 نقاط
18 ـ حرس الحدود - 3 نقاط
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