"بسبب عقوبات نهائي المرتبط".. الأهلي يطالب اتحاد السلة بالكشف عن لوائحه

كتب - يوسف محمد:

أصدر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بياناً رسمياً، إلى الاتحاد المصري لكرة السلة يطالبه خلاله، بالكشف عن لوائحه، التي قام على إثرها بإصدار عقوبات نهائي دوري المرتبط.

وكان الأهلي، تمكن من حصد لقب بطولة كأس المرتبط للمرة الخامسة في تاريخة، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة النهائية.

وجاء نص بيان النادي الأهلي كالتالي

"أرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة السلة، يطلب فيه اللائحة التي استند إليها الأخير عند تطبيق العقوبات المتفاوتة "خاصة في الحالات المماثلة"، والتي صدرت عقب المباراة الختامية لدوري المرتبط".

"وجاء في الخطاب أن اتحاد السلة لم يرسل أي لوائح هذا الموسم ليعرف كل ناد حقوقه والتزاماته، ولم يتوقف عند الأخطاء التحكيمية التي أثارت العديد من علامات الاستفهام في المباريات الأخيرة. كما أن قرارات الاتحاد اختصت بعض التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية ولم تتطرق إلى البقية منها التي شهدتها ذات المباريات".

"الأمر الذي يترتب عليه إهدار مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الأندية المتنافسة.. كما جاء في الخطاب أيضًا التساؤل: لماذا سمح اتحاد السلة لأحد الناديين المتنافسين بالتدريب على صالة ستاد القاهرة قبل المباراة الختامية دون الآخر".

"بالرغم من أنه أخطر الناديين مسبقًا بعدم السماح بالتدريب في اليوم المشار إليه لانشغال ستاد القاهرة باستقبال مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا، وطلب النادي من اتحاد السلة الإعلان عن الخطوات التي سوف يقوم باتخاذها لتصويب مسار التحكيم في بقية مسابقات الموسم".

ويذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة وقع غرامة مالية قدرها 75 ألف جنيه، بسبب السباب الجماعي لجماهيره للاعبي الاتحاد وحكم اللقاء، إغلاق حجز التذاكر لجمهور الأهلي الذي حضر المباراة لمدة شهر.

كما قام الاتحاد بتغريم نادي الاتحاد مبلغ مالي قدره 25 ألف جنيه، للسبب الجماعي من جماهيره قبل وبعد المباراة لجماهير الأهلي، مع تحذير الناديين من تغليظ العقوبة في حال تكرر هذا المشهد مرة أخرى.

إقرأ أيضاً:

لحجز بطاقة التأهل.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من لقاء السعودية والعراق



