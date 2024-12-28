"غرامة كبيرة للزمالك".. عقوبات الجولة الـ 6 ببطولة الدوري المصري الممتاز

كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المصري المحترفة، عقوبات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت العقوبات إيقافات وغرامات مالية على عدد من اللاعبين، الذين ارتكبوا مخالفات خلال مباريات الجولة الماضية من المسابقة.

وجاءت عقوبات الجولة السادسة كالتالي:

مباراة زد أف سي وإنبي

توقيع غرامة مالية على نادي زد أف سي قيمتها 10000 جنيه، بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

كما قررت الرابطة إيقاف علي فوزي لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وغرامة مالية قدرها 5000 جنيه، بعد حصوله على الإنذار الثالث، توقيع غرامة مالية على نادي إنبي قيمتها 10000 جنيه وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

مباراة طلائع الجيش والزمالك

كما قامت لجنة الانضباط بتوجيه لفت نظر إلى نادي الزمالك، وتوقيع غرامة مالية قيمتها 100000 جنيه وذلك بسبب رمي زجاجات مياه باتجاه أرض الملعب.

مباراة الاتحاد ومودرن سبورت

وقامت لجنة الانضباط بتوقيع غرامة مالية على نادي الاتحاد السكندري قيمتها 10000 جنيه، وذلك بسبب تأخر نزول الفريق إلى أرض الملعب قبل بداية الشوط الثاني.

مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود

وتم توقيع غرامة مالية على النادي الإسماعيلي قيمتها 200000 جنيه، بسبب السباب الجماعي من الجماهير تجاه حكام المباراة ومنع المشجعين الذين تواجدوا في المباراة من حضور مباراة الإسماعيلي أمام سموحة في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

مباراة بيراميدز وفاركو

وقررت لجنة الانضباط إيقاف محمود جهاد لاعب فريق فاركو مباراة واحدة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك للحصول على الإنذار الثالث.

مباراة سموحة وغزل المحلة

وشهدت مباريات سموحة، توقيع غرامة مالية على نادي غزل المحلة قيمتها 50000 جنيه وذلك بسبب حصول الفريق، على ست بطاقات سواء صفراء أو حمراء.

مباراة المصري والأهلي

ووقعت لجنة الانضباط بالاتحاد، عقوبة مالية على نادي المصري البورسعيدي قيمتها 20000 جنيه، وذلك بسبب عدم حضور المدير الفني للفريق المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة.

مباراة بتروجيت والجونة

ولجنة الانضباط قررت إيقاف فيفرو أكيم لاعب فريق الجونة مباراة واحدة، مع توقيع غرامة مالية قيمتها 5000 جنيه للحصول على الإنذار الثالث.

والجدير بالذكر أن الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز، ستنطلق بداية من يوم غد الأحد، بإقامة مباراتين الأول حرس الحدود وطلائع الجيش والثانية تجمع بين الزمالك والاتحاد السكندري.

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