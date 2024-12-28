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لاعب الأهلي لمصراوي.. لدي عرض من السويحلي الليبي.. وانتظر قرار فسخ تعاقدي مع الفريق

07:14 م السبت 28 ديسمبر 2024

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كتب - مراسل مصراوي:

كشف عبدالله عبد السلام لاعب فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، تلقيه عرض من نادي السويحلي الليبي، للانضمام إليه خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد السلام في تصريحات خاصة لمصراوي: "لدي عرض مادي كبير من قبل فريق السويحلي الليبي، لضمي لمدة ستة أشهر وأرغب في الانضمام إليه".

وأضاف: "لم أحصل على موافقة الأهلي حتى الآن لفسخ تعاقدي مع الفريق، يتبقى في عقدي مع الفريق موسم ونصف ولكن العرض الليبي كما قلت كبير من الناحية المادية".

واختتم عبد السلام تصريحاته: "سيتم إبلاغي بالقرار النهائي من النادي الأهلي، خلال اليومين المقبلين".

ويستعد الأهلي للمشاركة في البطولة العربية بقطر، رفقة كلا من: "أربيل العراقي، دار كليب البحريني وبني ياس الإماراتي".

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لاعبو الأهلي النادي الأهلي عبدالله عبد السلام الكرة الطائرة
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