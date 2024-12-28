مصدر يُجيب.. من يتحمل غرامة جوميز بعد رحيله؟

كتب ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن مصير العقوبة التي تعرض لها المدير الفني البرتغالي السابق لفريق الزمالك جوزيه جوميز عما بدر منه خلال مباراة المصري بالدوري.

وكانت لجنة الانضباط والقيم والأخلاق باتحاد الكرة كانت قد أعلنت اليوم السبت إيقاف جوزيه جوميز،المدير الفني لنادى الزمالك ( وقت اتخاذ القرار) ، مباراتين رسميتين، وتغريمه مبلغ (خمسين ألف جنيه)، لما بدر منه فى مباراة الزمالك والمصرى بتاريخ 2024/6/17.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم إلى أن قيمة الغرامة سيتحملها نادي الزمالك.

وكان جوميز قد رحلّ عن الزمالك لتدريب فريق الفتح السعودي وتعاقد النادي مع السويسري جروس بدلاً منه.

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