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تعرف طريق الزمالك في بطولة كأس مصر 24/25

01:29 م السبت 28 ديسمبر 2024

الزمالك

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أجريت ظهر اليوم السبت قرعة منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر لموسم 2024/25.

وهي القرعة التي غاب عنها النادي الأهلي بعد انسحابه من أمام فاركو بالنسخة الماضية من بطولة كأس مصر.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك في دور الـ 32 للفريق الفائز من مباراة أبو قير للأسمدة وبلدية المحلية.

وحال فوز الزمالك وتأهله إلى دور الـ 16 فأنه سيلتقي الفائز من مواجهة مودرن سبورت و (الفائز من مواجهة وي VS الشمس)

وعند تأهل الزمالك إلى دور الـ 8 فسيلتقي الفائز من مباراتي (سموحة VS منتخب السويس) و (زد VS ديروط)

وإذا تأهل فريق الزمالك إلى دور نصف النهائي فسيلتقي بالفائز من مباريات (سيراميكا كليوباترا VS لافيينا) و (طلائع الجيش VS الأولمبي) و (الجونة VS القناة) و (الاتحاد السكندري VS تيم إف سي).

وحال تأهل الزمالك في إلى دور النهائي فسيلتقي الفائز من الطريق الآخر.

يذكر أن فريق الزمالك قد ودّع الموسم الماضي من بطولة الكأس على يد نظيره طلائع الجيش بركلات الترجيح.

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