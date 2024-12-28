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"مليون دولار خارج العقد".. نادي في الدوري المصري يقدم عرضا لزيزو

01:01 م السبت 28 ديسمبر 2024

أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك

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كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، مفاجأة بشأن مصير أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وموقف الأهلي من التعاقد مع اللاعب.

وقال مهيب عبد الهادي، في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "يوم الأربعاء المقبل يحق لزيزو التوقيع لأي ناد، الميزة التي كانت عند الزمالك، انتهت ويوم 31 ديسمبر الساعة 12 مساءً، يحق زيزو التفاوض علني ورسمي وفقا لقواعد الفيفا".

وأضاف: "هل يدخل النادي الأهلي في هذه الصفقة؟ نعم لأنه قال إذا الزمالك لم يجدد لزيزو يدخل فيها وبالسياسة الخاصة به، وزيزو يمتلك عرضا من ناد في الدوري المصري بمنحة تعاقد 50 مليون جنيه، خارج عقده ولن أفصح عن اسم النادي، مليون دولار منحة وسيتم دفعها بالدولار خارج قيمة العقد".

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مهيب عبد الهادي أحمد سيد زيزو نادي الزمالك
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