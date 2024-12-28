المصري: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي ولكن كان للتحكيم رأي آخر

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى نائب رئيس النادي المصري، الحسيني أبو ضيف، استيائه من القرارات التحكيمية خلال مباراتهم أمام الأهلي في الدوري.

وكان المصري قد خسر بثنائية نظيفة على يد نظيره الأهلي يوم أول أمس الخميس.

وقال نائب رئيس النادي المصري خلال مداخلة ببرنامج "الكورة مع فايق"أمس الجمعة على قناة إم بي سي مصر:"قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي لم يُقصر بها أحد سواء جهاز فني أو لاعبون ولكن كان للتحكيم رأي آخر".

وأشار أبو ضيف إلى أن فريقه استحق ركلتي جزاء خلال مواجهة الأهلي:"كان هناك تدخل بالمرفق من ياسر إبراهيم على فخر الدين بن يوسف، وهي لقطة تستوجب طرد وركلة جزاء، بجانب لقطة مع محمد الشناوي بعد حدوث جذب لفخر الدين بن يوسف أيضًا ولم يتم اتخاذ قرار من حكمي الساحة أو الـVAR، والحكم قال للاعبين إنه لم ير اللعبة، وأن حكم الفار لم يطلب منه الذهاب لرؤية الحالة".

وأتم نائب رئيس النادي البورسعيدي تصريحاته بقوله:"بالمناسبة هذا الحكم له سابقة معنا في مباراة أمام الأهلي كذلك ولكن في كأس مصر وتسبب في خروجنا وطلبنا حينها ألا يدير لنا مباريات لأننا شعرنا بأنه يتحامل على النادي".

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