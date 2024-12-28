لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
خليجي 26

العراق

- -
16:30

السعودية

الدوري الإيطالي

كالياري

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

بارما

- -
16:00

مونزا

جميع المباريات

إعلان

"نعتب عليه".. أول رد من الزمالك على تدوينة سيف الجزيري الغامضة

12:17 م السبت 28 ديسمبر 2024

أحمد سالم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، إنه لا يمتلك أي تفسير للتدوينة التي كتبها المحترف التونسي بصفوفهم سيف الجزيري عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الجزيري قد كتبّ عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الجمعة: "إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق" وهي التدوينة التي فُسرت إنها بسبب مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك ولكن اللاعب لم يوضح ذلك ليتركها غامضة.

وأضاف سالم:"لديّ عتاب على سيف الجزيري لأنه يعلم وزملائه الظروف التي يمر بها النادي وهو يلعبون بفدائية ورجولة ولكن أتمنى أن يُقدر ذلك وهو لاعب كبير ودولي وله إسهامات مع الزمالك، لكنه يعلم جيدًا ظروف النادي وأنه لا يوجد أي تقاعس أو تأخير متعمد".

وردّ المتحدث باسم الزمالك عن موقفهم حال تقدم الجزيري بشكوى بسبب مستحقاته المتأخرة بقوله:"لسنا قلقون لأن الإدارة تتحرك دائمًا في الأوقات الحاسمة ولكن المشكلة ليست سيف فقط بل مستحقات اللاعبين بالكامل".

وأتم سالم تصريحاته بالإشارة إلى أن ملجلس إدارة القلعة البيضاء تحمل ما لا يتحمله أحد:"تسلموا النادي وهناك 80% مستحقات متأخرة للاعبين عن الموسم الماضي ودفع 6 ملايين دولار غرامات بجانب 133 ألف يورو شهريًا تُدفع لخالد بو طيب بجانب غرامة سامسون".

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد المباريات.. اضغط هنا

رد حاسم من عجمان الإماراتي على أنباء التعاقد مع مروان عطية

أحمد سالم نادي الزمالك سيف الجزيري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"الحكومة لا تسمع إلا صدى صوتها".. مجدي الجلاد: لقاء مدبولي مع المستثمرين مُثير للصدمة والدهشة