"نعتب عليه".. أول رد من الزمالك على تدوينة سيف الجزيري الغامضة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، إنه لا يمتلك أي تفسير للتدوينة التي كتبها المحترف التونسي بصفوفهم سيف الجزيري عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الجزيري قد كتبّ عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الجمعة: "إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق" وهي التدوينة التي فُسرت إنها بسبب مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك ولكن اللاعب لم يوضح ذلك ليتركها غامضة.

وأضاف سالم:"لديّ عتاب على سيف الجزيري لأنه يعلم وزملائه الظروف التي يمر بها النادي وهو يلعبون بفدائية ورجولة ولكن أتمنى أن يُقدر ذلك وهو لاعب كبير ودولي وله إسهامات مع الزمالك، لكنه يعلم جيدًا ظروف النادي وأنه لا يوجد أي تقاعس أو تأخير متعمد".

وردّ المتحدث باسم الزمالك عن موقفهم حال تقدم الجزيري بشكوى بسبب مستحقاته المتأخرة بقوله:"لسنا قلقون لأن الإدارة تتحرك دائمًا في الأوقات الحاسمة ولكن المشكلة ليست سيف فقط بل مستحقات اللاعبين بالكامل".

وأتم سالم تصريحاته بالإشارة إلى أن ملجلس إدارة القلعة البيضاء تحمل ما لا يتحمله أحد:"تسلموا النادي وهناك 80% مستحقات متأخرة للاعبين عن الموسم الماضي ودفع 6 ملايين دولار غرامات بجانب 133 ألف يورو شهريًا تُدفع لخالد بو طيب بجانب غرامة سامسون".

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