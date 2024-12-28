الأهلي يُحدد موعد سفره إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد

كتب ـ رمضان حسن:

كشف مصدر عن الموعد الذي حدده مسؤولو النادي الأهلي ليُسافر فريقهم إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة اليوم السبت، أن بعثة الأهلي ستُغادر إلى الجزائر يوم الأربعاء المقبل عبر طائرة خاصة؛ حيث سيترأس البعثة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد عند التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد فاز يوم الأحد الماضي على ضيفه شباب بلوزداد بنتيجة 6-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته بعد مرور 3 جولات برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي الوصيف.

ويحتل فريق شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل نادي ستاد أبيدجان الإيفواري الترتيب برصيد نقطة.

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